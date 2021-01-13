С 3 ноября 2020 года 7 850 комплектов бесплатных лекарств от коронавируса уже выдали пациентам Удмуртии, которые лечатся на дому. По данным на 13 января 2021 года амбулаторное лечение получают 3 584 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Напомним, в 2020 году на закупку препаратов было выделено 60 миллионов рублей. Республика закупает 11 препаратов, которые рекомендует для лечения COVID-19 Министерство здравоохранения Российской Федерации. При этом Удмуртия заключила 12 контрактов с поставщиками лекарств.Важно отметить, что приоритетом для выдачи бесплатных лекарств определены граждане из групп риска:- старше 65 лет,- перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда,- которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 1 года со дня постановки на диспансерный учет,- страдающие сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Исполнительные каникулы» продлили до 1 августа в УдмуртииЖилье для обманутых дольщиков достроили в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.