20-летнего жителя Сарапула 10 января задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.Уголовное дело ведут сотрудники Сарапульского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Удмуртской Республике.Уже удалось установить, что в 16-летнем возрасте подозреваемый изнасиловал свою 11-летнюю знакомую. Однако информация о данном преступлении поступила в правоохранительные органы только сейчас.На данный момент следователи собирают доказательную базу для предъявления жителю Удмуртии обвинения. Кроме того они собираются обратиться в суд, чтобы взять 20-летнего мужчину под стражу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: отменят ли крещенские купания в Ижевске?Вторые всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу пройдут в Удмуртии