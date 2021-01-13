Сегодня, 13 января, утром на 16 км Якшур-Бодьинского тракта 27-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в движущуюся машину «Mitsubishi Pajero». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Отмечается, что молодой водитель не имел прав на управление транспортным средством.В результате в аварии скончались 28-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» и его водитель. А 57-летнеу мужчине, который находился за рулем «Mitsubishi», врачи оказали помощь на месте.Сразу после ДТП на место выехали сотрудники ДПС, чтобы регулировать движение по трассе.Также на данный момент выясняются все обстоятельства аварии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Массовая вакцинация жителей Удмуртии от COVID-19 начнется в феврале130 общественный пространств обустроят в 2021 году в селах УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.