По данным оперштаба, на утро 14 января в Удмуртии зарегистрировано еще 190 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших четверо детей до 14 лет.Болезнь смогли побороть 189 человек. За сутки скончались трое женщин 70, 72 и 89 лет.За все время пандемии уже выявлено 22 684 заболевших в нашем регионе Из них 18 838 пациентов выздоровели и были выписаны. 318 человек скончалось от болезни.Также в Удмуртии ежедневно проводятся исследование на коронавирусную инфекцию. За все время провели 771 613 исследований, за последние сутки - 3 315 тестов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Семья из Удмуртии погибла в жуткой аварии в ЧувашииПосле 7 лет работы в Ижевске закрывается BBQ Гриль & БарСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.