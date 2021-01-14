В Ижевске ограничат движение по улице С. Ковалевской в районе здания №2. Там пройдут ремонтные работы с 8 часов утра 18 января и до конца дня 19 января, сообщает муниципальное предприятие «Ижводоканал».На этом участке дороги будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения к новому многоквартирному дому.Водителей просят внимательно выбирать пути объезда.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 190 случаев коронавируса выявили за сутки в ИжевскеВ администрации Ижевска определятся с судьбой Генеральского дома к 1 февраляСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.