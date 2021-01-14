Российский фонд развития информационных технологий подвел итоги конкурса на получение грантов на внедрение отечественных цифровых решений в 2020 году. В число победителей вошли два проекта из Удмуртии. А также средства на развитие IT-сферы получили два предприятия Ижевска, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Удмуртские IT-проекты выиграли более 168 млн рублей поддержки. А общая сумма гранта для двух предприятий нашего города составила 169 млн рублей. Эти деньги направят на проекты по цифровизации производства в 2021-2022 годах.Отмечается, что в прошлом году в эту сферу в Удмуртию из федерации вливалось в два раза меньше средств - 150 млн рублей.- Такой рост говорит об уникальности предлагаемых решений и качественно подготовленных заявках участников, - говорит Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Реконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в мартеДвижение транспорта временно ограничат по улице С. Ковалевской в Ижевске