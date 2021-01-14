Мужчина и женщина из Удмуртии 11 января украли икону Трех святителей из храма Христорождественского Богородичного женского монастыря в городе Вятские Поляны Кировской области. В поисках злоумышленников помогала полиция нашей республики, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Кировской области. Кстати, подозреваемых уже задержали.В ходе расследования установили, что жители Удмуртии пришли в храм в 9 утра. Они сделали вид, что хотят купить свечи и нательные крестики. Пока мужчина отвлекал служителей храма, его спутница сняла со стены одну из икон и положила в пакет. После этого оба скрылись с места преступления.Обвиняемых нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения и информации о МВД по Удмуртии. Сотрудники правоохранительных органов нашей республики смогли узнать в ориентировках жителей Удмуртии, которые уже попадали в поле зрения полиции ранее.Выяснилось, что злоумышленники попросили продавца одного из магазинов в Вятских Полянах вызвать им такси, на котором они уехали в частный сектор. Уже 12 января их нашли и задержали в одном из кафе.Отмечается, что 22-летняя женщина призналась в краже. Она также сообщила, что в иконе находились два золотых кольца, которые они сдали в ломбард, а саму икону просто выкинули в сугроб.Сотрудники уголовного розыска изъяли кольца из ломбарда. А икону нашла местная жительница и передала полиции. Позже икону вернут в монастырь.На данный момент возбуждено уголовное дело.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:IT-проекты из Удмуртии получили гранты на сумму 337 миллионов рублейРеконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в марте