69 молодых семей получат финансовую поддержку на улучшение условий жилья в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Из федерального и республиканского бюджетов Удмуртии в 2020 году был выделен 61 млн рублей на предоставление социальных выплат молодым семьям республики для улучшения их жилищных условий. Так, программой воспользовались 130 семей региона.– Среди них 51 семья – многодетная, 21 семья – неполная. Поддержка им была необходима, конечно, как и тем, кто планирует улучшить свои жилищные условия в текущем году, – министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.Семья предоставлялась поддержка в виде социальных выплат на строительство или покупку жилья в размере 30 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения семьям, не имеющим детей, и 35 % - семьям с детьми.Для участия в этой программе молодые семьи должны были быть признаны нуждаемости в расширении жилплощади. Кроме того учитывался и возраст супругов, который не должен был превышать 35 лет.Как мы уже говорили ранее, список семей, которые смогут получить поддержку в 2021 году уже составлен. Кстати, большинство из них проживает в сельской местности.Кроме того уже начался прием заявок от молодых семей на участие в программе 2022 года, который продлится до 1 мая 2021 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Двое жителей Удмуртии украли икону из церкви в Кировской областиIT-проекты из Удмуртии получили гранты на сумму 337 миллионов рублей