В Глазове открыли комплекс сенсорных комнат для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и с особенностями развития. Кроме того малыши смогут просто развиваться или снимать стресс. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава города Сергей Коновалов.Авторами проекта, который стал победителем Акселератора социальных проектов в 2020 году, выступили предприниматель Ирина Петрова и заведующая детским садом Елена Худякова.На создание одной из комнат было выделено полмиллиона рублей. На данный момент запущенно две сенсорные комнаты - темная и игровая. На полученные средства там установили сухой бассейн, светящийся фонтан, а также приобрели мягкие кубы и другие необходимые для развития детей предметы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:69 молодых семей Удмуртии получат поддержку от государства на улучшение жилищных условийДвое жителей Удмуртии украли икону из церкви в Кировской области