Накануне, 13 января, напротив дома №4 по ул. Архитектора П. Берша в Ижевске, произошло столкновение сразу трех автомобилей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Сообщается, что 46-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» поворачивал налево, и в этот момент врезался во встречный «ВАЗ-2115». После этого в «Фольксваген» въехал «Хендай Солярис», за рулем которого находился 51-летний мужчина.В аварии пострадали 41-летний водитель и 23-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115». С травмами их увезли в больницу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Двое жителей Удмуртии украли икону из церкви в Кировской областиКомплекс сенсорных комнат для детей открылся в одном из городов Удмуртии