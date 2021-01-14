По данным оперштаба, на утро 14 января в Удмуртии зарегистрировано еще 190 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших четверо детей до 14 лет.Болезнь смогли побороть 189 человек. За сутки скончались три женщины 70, 72 и 89 лет.Также в Удмуртии ежедневно проводятся исследование на коронавирусную инфекцию. За все время провели 771 613 исследований, за последние сутки - 3 315 тестов.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 10 948Воткинск - 984Глазов - 1 118Можга - 1 076Сарапул - 782Завьяловский район - 1 241Алнашский район - 523Балезинский район - 361Вавожский район - 201Воткинский район - 259Глазовский район - 183Граховский район - 147Дебесский район - 166Игринский район - 426Камбарский район - 167Каракулинский район - 184Кезский район - 240Кизнерский район - 260Киясовский район - 165Красногорский район - 272Малопургинский район - 330Можгинский район - 256Сарапульский район - 262Селтинский район - 220Сюмсинский район - 165Увинский район - 570Шарканский район - 338Юкаменский район - 187Якшур-Бодьинский район - 303Ярский район - 186К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Три машины столкнулись на улице Берша в ИжевскеКомплекс сенсорных комнат для детей открылся в одном из городов УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.