Вчера, 13 января, уроженку Ижевска, жену известного блогера и автора проекта реконструкции Центральной площади Любовь Варламову отпустили из-под ареста в Южном Судане. Об этом блогер Илья Варламов сообщил в своем телеграм-канале.- Кто именно помог так быстро решить вопрос, непонятно. Занимались этим российское и канадское посольства, а также человек из центрального аппарата службы безопасности, - написал Илья.Напомним, сотрудники госбезопасности Южного Судана задержали семью Варламовых и Петра Верзилова - художника-акциониста, 13 января. Сотрудники правоохранительных органов досмотрели личные вещи. При этом у молодых людей нашли пульт от квадрокоптера. По словам блогера, это стало основанием для того, чтобы их отвезли на военную базу.Молодых людей поместили в камеру, но через несколько часов все же освободили. Кстати, в сообщении говорится, что позже им позвонил губернатор области и принес извинения.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 14 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихДва человека пострадали в ДТП с участием трех машин на улице Берша в Ижевске