В Сарапуле откроют музей городских историй. Он расположится в бывшей усадьбе купца Страхова по улице Карла Маркса,30. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Сейчас там уже ведутся ремонтные работы. Кроме того собираются экспонаты для выставок. Отмечается, что экспозиции будут отображать образ жизни и быт представителей самых разных эпох и сословий Сарапула.Жителей города просят поделится с музеем своими личными фото, рассказами или документами, отражающими сарапульский быт. Также можно рассказать о интересных случаях из жизни или запоминающихся событиях города.В сообщении говорится, что свою историю также могут рассказать предприятия и организации города.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 14 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихВ Южном судане из-под стражи отпустили автора проекта площади Ижевска