В Удмуртии объявили начало конкурса на получении субсидий на 2021 год сельскими учреждениями культуры и лучшими работниками сельских учреждений культуры. Средства для победителей выделять из бюджета Удмуртии, сообщает пресс-служба министерства культуры республики.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 22 января 2021 года. Конкурс проводится в целях государственной поддержки отрасли культуры. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на сайте Правительства Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Музей городских историй откроют в УдмуртииВ Южном судане из-под стражи отпустили автора проекта площади Ижевска