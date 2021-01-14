Полицейские в Ижевске пресекли деятельность наркопритона. Сотрудниками УНК МВД по Удмуртии был задержан 37-летний неработающий, ранее судимый житель города. Его подозревают в организации притона прямо в собственной квартире в одном из домов по ул. 9 Января, сообщает пресс-служба МВД по региону.Так, следствием установлено, что мужчина несколько месяцев разрешал наркоманам употреблять наркотики в своем доме. На это указывают найденные в квартире шприцы, ингредиенты и посуда, которые используются для изготовления запрещенных веществ.Кроме того, во время задержания там находились посетили в состоянии наркотического опьянения. Против них также составили административные протоколы.Хозяин квартиры взят под стражу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два человека пострадали в ДТП с участием трех машин на улице Берша в ИжевскеДвое жителей Удмуртии украли икону из церкви в Кировской области