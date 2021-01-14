Управление Роспотребнадзора по Удмуртии проверило более 3 тысяч объектов на соблюдение масочного режима в условиях пандемии за 2020 год. По результатам было выписано 2 миллиона рублей штрафов, составлено более семи тысяч протоколов об административном правонарушении. Кроме того 39 объектов по решению судов вынуждены были приостановить работу на срок от 2 до 70 суток, сообщает пресс-служба ведомства.Рейды по выявлению нарушений в этой сфере велись сотрудниками Роспотребнадзора республики совместно с МВД по Удмуртии. Проверки проходили на объектах торговли, в транспорте, общепите и других предприятиях сферы услуг. В сообщении говорится, что больше всего нарушений было выявлено на объектах торговли.Кстати, в 2021 году рейды продолжатся.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Полицейские задержали организатора наркопритона в ИжевскеЛучшие сельские учреждения Удмуртии получат субсидии в 2021 году