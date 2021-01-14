139 многоквартирных домов будут капитально отремонтированы в районах Удмуртии в 2021 году. Это 39,6% от общего числа краткосрочного годового плана. Большинство объектов находятся в Камбарском, Завьяловском, Кезском и Увинском районах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Такие меры будут приняты, так как 2021 год объявлен в Удмуртии Годом села.- Отремонтированный дом - это и новая крыша, и функционирующие без сбоев инженерные коммуникации - электроснабжение, отопление, водопровод, и предохраняющие фундамент от разрушения цоколи и отмостки, - подчеркнула руководитель Фонда капремонта Удмуртии Диана Новомейская.Напомним, за 2020 год в районах Удмуртии капитальный ремонт прошел в 131 доме.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:2 миллиона рублей штрафов заплатили предприятия Удмуртии за нарушение масочного режима в 2020 годуПолицейские задержали организатора наркопритона в Ижевске