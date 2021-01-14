Повышение температуры и сильные снегопады ожидаются в Удмуртии. В связи с этим на дорогах могут образоваться снежные накаты и гололедица. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.Поэтому водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Госавтоинспекция также призывает автолюбителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, учитывая при этом состояние дороги, метеорологические условия и видимость на дороге. Кроме того, избегать опасных маневров и резкого торможения.Особую осторожность просят соблюдать в темное время суток вблизи пешеходных переходов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:139 домов капитально отремонтируют в районах Удмуртии2 миллиона рублей штрафов заплатили предприятия Удмуртии за нарушение масочного режима в 2020 году