С 15 января в Сарапуле и Воткинске снова начнут проводить исследования с помощью компьютерных томографов, которые во время новогодних праздников вышли из строя. Для их ремонта привлекали представителей компании-производителя. Об этом сообщает оперштаб Удмуртии.Напоминаем, что сейчас в медучреждениях республики работает 20 аппаратов КТ. Они установлены в больницах Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Игры, Можги и Увы.В конце 2020 года закупили еще один аппарат для Глазова. Сейчас его настраивают. Кроме того, к концу подходит ремонт помещений для установки еще 2 компьютерных томографов. Они появятся в ГКБ №9 в Ижевске и в Сарапульской городской больнице. Планируется, что проводить исследования на этих аппаратах можно будет уже в конце февраля.Также на конец февраля - начало марта запланирована установка еще 4 томографов в республиканских больницах Ижевска, Воткинска и Можги.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:На улице Автозаводской в Ижевске появятся камеры фото- и видеофиксации139 домов капитально отремонтируют в районах Удмуртии