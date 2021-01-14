Чтобы разгрузить улицу Холмогорова в Ижевске, власти продумывают проект строительства улицы от ул. Удмуртской до ул. Фруктовой. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6 FM, 12+) рассказал Марат Чемалтынов, главный инженер Службы и благоустройства дорожного хозяйства. Во время радиоэфира слушатель Александр рассказал, что на Холмогорова постоянно собираются пробки и поинтересовался, можно ли расширить улицу.- Расширить Холмогорова не получится, но в планах когда-либо обустроить движение от Удмуртской до ул. Фруктовой в Металлурге. Данная улица должна разгрузить Холмогорова, тем более что там массовая застройка идет по ул. Тарасова, - отметил Марат Чемалтынов.Возможные сроки реализации проекта он не назвал. Также специалист напомнил, что в Ижевске планировали продлить улицу 10 лет Октября. В городе сохранился проект продления улицы. Однако сроки реализации этой задумки тоже неизвестны. Также напомним, что в Ижевске планировали реконструировать проспект КалашниковаК ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Ижевске прошли общественные слушания по продлению ул. 10 лет ОктябряРеконструкцию Национальной библиотеки Удмуртии завершат в марте2 млн рублей штрафов заплатили предприятия Удмуртии за нарушение масочного режима в 2020 году