Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Ижевску Александр Филимонов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107 6 FM, 12+) рассказал, что в новогодние праздники на дорогах Удмуртии произошло 45 ДТП.В авариях погибло десять человек, среди которых оказался один ребенок. Травмы разной тяжести во время праздников в ДТП получили 65 человек. Кстати, 15 из них - это дети.В столице Удмуртии с 1 по 10 января зафиксировали 16 аварий. 23 человека пострадали, один, к сожалению, погиб.Также Александр Филимонов рассказал, что в праздничные дни более 40 водителей садились за руль в нетрезвом состоянии. А еще за это время зафиксировали 30 случаев управления транспортным средством без соответствующих прав.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Новый аэровокзальный комплекс планируют реконструировать в ИжевскеДорога от Удмуртской до Фруктовой может появиться в Ижевске