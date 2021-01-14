Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о планирующейся реконструкции аэровокзального комплекса в Ижевске.- По графику в 2022 году у нас должен появиться новый аэровокзальный комплекс, а к 2023 году мы планируем завершить ремонт взлетно-посадочной полосы и плоскостных сооружений, - заявил руководитель республики.Напомним, что ранее глава Росавиации Александр Нерадько говорил о том, что в 2022 году хотели только начать строительно-монтажные работы в аэропорту столицы Удмуртии. А завершить ее планировали к 2024 году.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два сломанных аппарата КТ снова заработали в УдмуртииНа улице Автозаводской в Ижевске появятся камеры фото- и видеофиксации