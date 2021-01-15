30 декабря 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов установил ограничительные мероприятия для 6 регионов республики. Это связано с угрозой возникновения и распространения на территории региона африканской чумы свиней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.На территории Алнашского района, Граховского района, Каракулинского района, Киясовского района, Кизнерского района, Малопургинского района, Можгинского района, Сарапульского района запрещены:- вывоз живых свиней за пределы района;- продажа туш и мяса диких кабанов и домашних свиней без результатов диагностических исследований;- проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами.Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока власти не примут решение об их отмене.Кроме того сотрудники Управления Россельхознадзора вместе с ГИБДД УМВД по Удмуртии организовали посты на трассе М7 Елабуга-Пермь. Там они проводят досмотр автомобилей, перевозящих животноводческую продукцию на наличие ветеринарных сопроводительных документов. По данным на 13 января уже проведено 9 рейдов, досмотрено более 150 машин. По факту нарушений возбуждено 3 административных дела.Также ведутся проверки биоматериала от домашних свиней. Анализ 600 взятых проб не выявил у них африканской чумы.Напомним, в конце 2020 года африканская чума свиней была найдена в соседнем Татарстане. Тогда власти Удмуртии решили принять меры по профилактике распространения болезни среди животных.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Александр Бречалов: более 900 человек в Удмуртии привито от коронавируса193 человека заразились коронавирусом за сутки в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.