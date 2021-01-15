Аналитическое агентство «Смыслография» и Коммуникационное агентство «АГТ» в пятый раз выясняли, какие из сказочных новогодних персонажей чаще всего упоминаются в СМИ. Удмуртский Тол Бабай оказался в этом списке на 6 месте. В 2020 году о нем писали 1 206 раз. Первое место занял любимый всеми Дед Мороз, его имя появлялось в СМИ 213 886 раз.Кстати, о Дед Морозе в 2021 году писали чаще, чем в прошлом. А вот его внучка - Снегурочка, которая заняла в рейтинге второе место, стала забываться журналистами. Ее популярность снизилась на 10%.Также в список популярных новогодних персонажей попал Морозко из телевизионной сказки 1965 года. При этом он соперничает с иностранным Санта-Клаусом.Всего в рейтинг попало 30 персонажей из фильмов и фольклоров народов со всей страны.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Африканская чума на границе Удмуртии: в восьми районах республики ввели карантин193 человека заразились коронавирусом за сутки в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.