Прокуратура Удмуртии провела сравнительный анализ количества зарегистрированных преступлений за 2019 и 2020 год. В целом, получилось, что наблюдается тенденция роста. Количество правонарушений увеличилось в регионе на 3,8%. Так, например, в республике стало больше убийств: в 2019 году произошло 79 таких преступлений, а в 2020 - уже 84.Также увеличилось число краж и мошенничеств. Причем последнее возросло аж на 29,3%.Однако стоит отметить что по нескольким видам преступлений количество значительно снизилось. Например, хулиганств стало меньше на 23,8%, угонов на 20,7%, изнасилований на 14,3%, а грабежей на 14,6%.Увеличился процент выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 3,2%. Однако в целом раскрываемость преступлений снизилась примерно на 5%.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Африканская чума на границе Удмуртии: в восьми районах республики ввели карантинУдмуртский Тол Бабай занял 6 место в рейтинге новогодних персонажейСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.