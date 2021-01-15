Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 19 место в спринтерской гонке на Кубке мира. Девушка показала лучший результат в сборной. При этом она допустила один промах на огневом рубеже.Остальные девушки из сборной России не вошли в двадцатку. Светлана Миронова заняла 21 место. Лариса Куклина финишировала на 41-й позиции. Евгения Павлова стала лишь 43-й. Ирина Казакевич - 72-я.Первое место в женском спринте на 7,5 километров, который прошел 14 января в Германии, заняла норвежка Тириль Экхофф. На втором и третьем местах на пьедестале итальянка Доротея Вирер и Лиза Тереза Хаузер из Австрии.Кстати, уже в эту субботу, 16 января, спортсменки посоревнуются в эстафете. А на следующий день пройдет масс-старт для женщин.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Крещенские купания пройдут в Ижевске 18 и 19 январяВ Удмуртии увеличилось количество убийств в 2020 годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.