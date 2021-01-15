18 и 19 января в столице Удмуртии заработают купели для крещенский купаний. Замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков рассказал, что их организуют на Ижевском пруду вблизи Поисково-спасательной службы на ул. Береговой и на Южной набережной.Важно отметить, что власти обеспечат все необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. Так, в теплые палатки, где можно будет переодеться, будут пускать максимум 10 человек враз. В связи с этим подход к купели может затянутся.Следить за соблюдением всех установленных норм будут сотрудники МЧС и МВД.Напомним, ранее мы сообщали, что в Сарапуле крещенские купания не состоятся именно из-за эпидемиологической обстановки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Удмуртский Тол Бабай занял 6 место в рейтинге новогодних персонажейВ Удмуртии увеличилось количество убийств в 2020 годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.