В 2021 году в Ижевске расселят жильцов 13 жилых домов. Новые квартиры получат 153 семьи. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.В 2020 году свои жилищные условия улучшили 130 семей за счет расселения 5 аварийных домов.В целом в программу по расселению ветхого жилья в Ижевске попали 110 домов. Она рассчитана на 6 лет: стартовала в 2019 году, а закончиться должна в 2025 году. Все дома, которые попали в список, получили статус аварийных еще до 2017 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала лучшей в спринте среди россиянокКрещенские купания пройдут в Ижевске 18 и 19 январяСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.