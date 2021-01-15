В Удмуртии за минувшие сутки зафиксировали 193 случая заболевания коронавирусом среди жителей. Из них 17 человек - это дети, а 39 человек - пенсионеры, сообщает оперштаб региона.190 пациентов выздоровели и были выписаны. Двое мужчин 80 лет и 71 года скончались от болезни.На данный момент в республике уже провели 776 376 тестов на коронавирусную инфекцию Только за последние сутки сделали 4 763 исследования.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 11 051Воткинск - 997Глазов - 1 118Можга - 1 086Сарапул - 782Завьяловский район - 1 267Алнашский район - 529Балезинский район - 361Вавожский район - 201Воткинский район - 262Глазовский район - 183Граховский район - 148Дебесский район - 166Игринский район - 426Камбарский район - 167Каракулинский район - 184Кезский район - 240Кизнерский район - 261Киясовский район - 165Красногорский район - 272Малопургинский район - 330Можгинский район - 261Сарапульский район - 262Селтинский район - 225Сюмсинский район - 172Увинский район - 576Шарканский район - 339Юкаменский район - 187Якшур-Бодьинский район - 309Ярский район - 186К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Накажут за преступление 14-летней давности: обвиняемого в убийстве арестовали в ИжевскеРасселение ветхого жилья в Ижевске: 153 семьи получат новые квартирыСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.