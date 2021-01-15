52 проекта из Удмуртии получили грантовую поддержку от президента на 2021 год. Региону выделили 55 913 971 рублей. Наша республика вошла в топ-10 по количеству победителей. Этой новостью на своей странице в социальных сетях поделился глава Удмуртии Александр Бречалов.Два проекта из Удмуртии получили гранты на сумму свыше 3 миллионов рублей, 17 проектов оценили от 500 тысяч до 3 миллионов. А еще 33 проекта получили поддержку в виде полумиллиона рублей.В конкурсе Президентских грантов в 2021 году приняли участие 150 общественных организаций региона. Всего было рассмотрено 175 проектов 5 городов и 16 районов республики. Из которых и выявили 52 победителей.Отмечается, что 1 февраля начнется прием заявок на второй конкурс 2021 года Фонда Президентских грантов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Накажут за преступление 14-летней давности: обвиняемого в убийстве арестовали в ИжевскеКарта распространения коронавируса на 15 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших