Ко 2 февраля в Удмуртию должно поступить 70 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом журналистам сообщил глава региона Александр Бречалова.- Ситуация не только стабилизировалась, но и начинает потихоньку снижаться. Если мы активную фазу вакцинации до мая проведем, то можно будет с уверенностью сказать, что практически в обычный режим войдем, - говорит Александр Бречалов.Напомним, ранее оперштаб Удмуртии сообщал, что массовая вакцинация граждан региона начнется в начале февраля. Однако они заявляли о поступлении 25 тысяч доз. Отмечается, что на данный момент прививку сделали уже 910 жителям.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Яндекс.Навигатор заговорит по-удмуртски: его озвучили ижевчанеСпасатели Удмуртии вытащили застрявшую голову ребенка из горшкаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.