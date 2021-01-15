Яндекс.Навигатор теперь заговорит по-удмуртски. Озвучили фразы для автолюбителей сотрудники Дома Дружбы народов Удмуртии Августина Михайлова и Александр Бикузин. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.Автор идеи - программист, активист удмуртской молодёжной организации «Куара» Григорий Григорьев. Молодой человек уже создавал приложения и клавиатуру для смартфонов на удмуртском языке. Для Яндекс.Навигатора Григорий подготовил и перевел список фраз, которые произносили Августина и Александр, кроме того он помогал технически исполнять этот проект.Кстати, удмуртский стал первым среди языков народов России, на котором «заговорило» приложение.В базе навигатора уже собраны голоса известных российских звезд, героев киноэпопеи «Звездные войны» и многих других личностей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спасатели Удмуртии вытащили застрявшую голову ребенка из горшкаПочти полтора миллиона рублей похитили у ижевчанки мошенникиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.