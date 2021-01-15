В ближайшее время в Ижевске в микрорайоне А-10 откроется новая школа на 825 учеников. Там установят «умные» парты и другое современное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.Уникальность новых одноместных парт заключается в том, что они регулируются под рост ученика, также в них есть место для хранения учебников. Кстати, парта является антивандальной, т.е. ее нельзя сломать.Также в спортзале новой школы положили специальное износостойкое и антиаллергенное покрытие. Кроме того оно травмобезопасно и на него можно наносить разметку, которая не будет стираться в течение года.Также сообщается, что новое современное оборудование установят еще в нескольких образовательных учреждениях Ижевска. Оно появится в строящейся на Берша школе и в детском саду «SUPER ДЕТКИ».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в УдмуртиюЯндекс.Навигатор заговорит по-удмуртски: его озвучили ижевчанеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.