15 января в Удмуртии произошло ДТП. В результате столкновения на месте аварии погибли два ребенка. Доставленная в больницу 30-летняя женщина, которая управляла легковым автомобилем, скончалась. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Kalina, женщина 1990-го года рождения, выехала на встречную полосу движения, чтобы совершить обгон. Увидев, что это опасный маневр, она постаралась вернуться на свою полосу движения, но допустила занос машины. Из-за него автомобиль вылетел на «встречку», где и произошло столкновение с автомобилем «Газ». Им управлял мужчина 43-х лет.6-летний мальчик и 11-летняя девочка погибли на месте. Водителя «Лады» пытались спасти, но от полученных травм она скончалась в больнице. Водителю автомобиля «Газ» оказана разовая медпомощь.Расследование продолжается.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Два ребенка скончались в ДТП в Сарапульском районе Удмуртии- Сутки провела в реанимации: в ДТП в Удмуртии пострадала 7-летняя девочка