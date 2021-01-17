23-летняя ижевчанка подозревается в незаконном проведении азартных игр. Против нее возбудили уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.Следователи установили, что в октябре 2020 года в одном из помещений на территории Первомайского района подозреваемой был организован незаконный игорный клуб. Там, граждане могли через интернет получить доступ к запрещенным азартным играм.Девушку задержали в ходе спланированной оперативно-розыскной операции.На данный момент ведется расследование уголовного дела. Если вина ижевчанки будет доказана, то ей может грозить до двух лет лишения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Молодой житель Удмуртии ограбил водителя и скрылся на такси18 культурных проектов из Удмуртии получили президентские гранты