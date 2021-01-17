Традиционно каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Ижевске и Удмуртии. На этой неделе аварий было больше чем обычно, что может быть связано со снегопадами, которые обрушились на регион. На дорогах республику погибло четверо детей, маленькая девочка оказалась в реанимации.7-летняя девочка попала в реанимацию10 января в Киясовском районе Удмуртии столкнулись Hyundai Solaris и автомобиль «ГАЗ». В аварии пострадала 7-летняя девочка – ее отправили в реанимацию. В случившемся обвиняют отца ребенка. Сейчас ищут свидетелей ДТП.В ДТП погибла семьяВ Чувашии на трассе М-7 произошла страшная авария, в которой погибла семья из Удмуртии. По предварительным данным, водитель «Шевроле» потерял управление, задел грузовой автомобиль Scania, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «КамАЗ». После этого в один из грузовиков врезалась «Лада».Столкнулись три автомобиляМашина «Chevrolet Aveo» вылетела на встречку и столкнулась там с автомобилем «Hyundai Solaris» под управлением 28-летнего водителя. После чего в «Solaris» врезался еще и «ВАЗ 21093», который ехал за ним. Авария произошла из-за метеорологических условий, которые не учел водитель.Машина вылетела на тротуар«Volkswagen Jetta» и «Hyundai Solaris» столкнулись в Ижевске. После этого одна из машин оказалась на тротуаре и врезалась в забор стоянки. Пострадали двое детей.Легковушки столкнулись на перекресткеНа перекрестке в Ижевске столкнулись автомобили «Киа Спектра» и «Ауди А6». В аварии пострадало несколько человек: водитель и 41-летний пассажир автомобиля «Киа Спектра».Троллейбус протаранил несколько легковушекДаже в праздничные дни на дорогах Ижевска и Удмуртии не обошлось без ДТП. Ижевчане заметили несколько аварий с участием общественного транспорта. Так на улице Салютовской в Ижевске троллейбус врезался в три стоящих машины. Подробности этого ДТП неизвестны. Предположили, что общественный транспорт мог случайно врезаться в машины, когда совершал разворот на конечной остановке/Водитель без прав вылетел на встречку27-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ-2114», не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он врезался в движущуюся машину «Mitsubishi Pajero». В результате в аварии скончались 28-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ-2114» и его водитель, который не имел прав.Погибли двое детейПроизошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Установлено, что в машинах находилось четыре человека. Согласно предварительным данным, из-за столкновения погибли два ребенка 2009 и 2014 г.р.Столкнулись три машины46-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» поворачивал налево, и в этот момент врезался во встречный «ВАЗ-2115». После этого в «Фольксваген» въехал «Хендай Солярис», за рулем которого находился 51-летний мужчина. В аварии пострадали 41-летний водитель и 23-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2115».Погибли два ребенка и водительВодитель автомобиля Lada Kalina, женщина 1990-го года рождения, выехала на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Газ». Им управлял мужчина 43-х лет. В результате столкновения на месте аварии погибли два ребенка. Доставленная в больницу 30-летняя женщина, которая управляла легковым автомобилем, скончалась.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 17 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихОткрыла казино: ижевчанку подозревают в организации азартных игр