В 2021 году откроют новые школы в Селтах, Кезу и в Ижевске на улице Берша. Кроме того в этом году начнут строить еще 5 учебных заведений для детей в Удмуртии. Кроме того в республике собираются провести программу по повышению качества образования. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.Глава объявил, что за 2020 год удалось перевыполнить все поставленные цели в сфере образования.- Например, изыскали дополнительные средства на строительство школы в Селтах. Планируем получить дополнительное финансирование из федерации на школу в деревне Большое Волково Вавожского района. За последние годы мы привлекли большой объем средств из федерального бюджета, — говорит Александр Бречалов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Жители Удмуртии смогут получить миллион рублей на развитие спортивного стартапаОткрыла казино: ижевчанку подозревают в организации азартных игр