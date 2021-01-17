Известный российский певец, заслуженный артист Республики Башкортостан и по совместительству советник главы Башкирии Радик Юльякшин, который больше известне под псевдонимом Элвин Грей, сделал предложение ижевчанке. Музыкант и его избранница Инзиля поженились по мусульманским обычаям, никах они совершили в мечети Кул-Шариф в Казани. Возлюбленные поделились этой радостной новостью, выложив фотографии в социальных сетях.Инзиля в своем аккаунте под их совместной фотографией написала «Он предложил». В тоже время певец подписал снимок: «Она согласилась».Ижевчанка младше 31-летнего «Башкирского Джастина Бибера», так часто называют Радика в СМИ, на 11 лет.О их романе СМИ начали писать еще в начале 2020 года, когда в социальных сетях девушки появилось фото вместе с певцом с отдыха. А потом их все чаще стали замечать вместе.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мираЖители Удмуртии смогут получить миллион рублей на развитие спортивного стартапа