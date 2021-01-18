Профессор кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных Ижевской сельхозакадемии, доктор сельскохозяйственных наук Светлана Воробьева вместе соисполнителями гранта - Александром Шишкиным, профессором кафедры анатомии и физиологии, доктором медицинских наук и Екатериной Михеевой, доцентом кафедры инфекционных болезней и патологической анатомии, кандидатом ветеринарных наук получили грант в размере 2 миллиона рублей от президента России. Деньги направят на научные исследования в области животноводства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.На конкурс Светлана Воробьева заявляла свой проект «Разработка и испытание кормовых добавок для повышения устойчивости и продуктивности пчел». Так, благодаря новой кормовой добавке пчелы должны будут становится более устойчивыми к среде, паразитам и инфекциям. Это обеспечит их высокую выживаемость и продуктивность.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Вновь 193 человека заразились коронавирусом в Удмуртии26 случаев бешенства зафиксировали за прошлый год в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.