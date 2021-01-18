Жителей региона волнует проблема с распространением борщевика на территории республики. Поэтому министерством сельского хозяйства Удмуртии было принято решение с 2021 года ежегодно обрабатывать химикатами до 3,5 тыс. га.Такие меры были приняты еще и в связи с тем, что именно проблема борщевика стала лидером в топ-5 антирекордов сельского хозяйства Удмуртии, по словам зампред министра Ольги Абрамовой.Сообщается, что на данный момент площадь покрытия борщевиком составляет порядка 10 тыс. га. На борьбу с сорняком ежегодно выделяют 150 млн руб. Так, в 2018 году была создана «Дорожная карта» по борьбе с борщевиком, которая действует с 2019-го по 2023 год.- Думаю, нам есть над чем поработать в 2021 году. Ведь 2021 год - это Год села, - говорит Ольга Абрамова.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ученые из Ижевской сельхозакадемии выиграли президентский грантВновь 193 человека заразились коронавирусом в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.