Накануне вечером, 17 января, на объездной дороге между Сарапульским и Можгинским трактам столкнулись автомобили «Renault Sandero» и ВАЗ 2113. В машинах находилось шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.На место прибыли две бригады скорой помощи и спасатели. Пять человек, в том числе троих детей - мальчиков 2007, 2010 и 2016 годов рождения, увезли в 1 РКБ.Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.Судя по повреждениям на автомобилях можно сказать, что автомобиль «Renault Sandero» въехал в правое крыло ВАЗ 2113. У последней машины выбиты стекла, нет переднего бампера. У иномарки также разбито лобовое стекло и полностью смят капот.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: когда исчезнет борщевик в Удмуртии?Ученые из Ижевской сельхозакадемии выиграли президентский грантСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.