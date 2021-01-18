Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщает, что на туристических объектах региона провели праздничные дни более 35 тысяч человек. Так, в Усадьбе Тол Бабая в Шарканском районе побывало более 14,5 тысячи человек, усадьбу Княжий двор в Юкаменском районе посетили 4600 человек, а 1700 жителей отправились в гости к бабе Яге в Граховский район.На данный момент в Удмуртии экскурсиями занимаются 117 организаций. Большинство из них, конечно, открыты в Ижевске.В 2020 году установили 98 знаков туристической навигации. 100 достопримечательностей Удмуртии внесли в Яндекс и Гугл карты. Также создали 39 новых маршрутов для туристов.На данный момент в республике действует 221 экскурсионная программа приема туристов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Ижавиа» изменит свой фирменный стильЕсть вопрос: когда исчезнет борщевик в Удмуртии?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.