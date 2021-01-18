13 проектов из Удмуртии в области спорта и молодежной политики получили финансирование от Фонда президентских грантов в 2021 году. Общая сумма выделенных из федерации средств составила более 24 млн рублей. Так, 3 млн рублей из них пойдут на реализацию проекта Федерации парашютного спорта Удмуртской Республики, сообщает министерство спора региона.- Удмуртия раз за разом наращивает как число поданных заявок, так и число победителей в конкурсах Президентских грантов, и это очень радует. В регионе есть активные и инициативные люди, и благодаря конкурсам они становятся заметны. Обычно у тех, кто занят социальными проектами, не хватает ни сил, ни времени, чтобы о себе рассказывать, а здесь они сразу попадают в фокус внимания, - рассказала Генеральный директор Фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» Евгения Ладыжец.Напомним, всего финансовую поддержку в первом этапе на 2021 год из Фонда президентских грантов получили 52 проекта из Удмуртии. А 1 февраля 2021 года стартует второй этап конкурса. Подать заявку можно будет до 15 марта 2021 на сайте президентскиегранты.рф .К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ученые из Ижевской сельхозакадемии выиграли президентский грантБолее 14 тысяч человек посетили Усадьбу Тол Бабая в Удмуртии в праздникиСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.