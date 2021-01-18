Около кафе на Майской в Ижевске с 23 на 24 октября 2020 года произошла драка между 20-летним обвиняемым и 23-летним молодым человеком. В итоге от полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.Молодой ижевчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, если его вина будет доказана.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, также прошли очные ставки и различные экспертизы. В результате с собранной доказательной базой уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Федерация парашютного спорта Удмуртии получила 3 миллиона рублей от президента России5 человек пострадали в ДТП в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.