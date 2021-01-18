Магистрант Глазовского государственного педагогического института Андрей Уваров вместе со своей командой разработал проект «Мобильная школа робототехники». Он стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в номинации «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Молодым разработчикам выделили 2 997 630 рублей на его реализацию, сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.- Робототехника стала одним из наиболее востребованных направлений технического творчества, она легко дается детям, но возможность заниматься есть не у всех. Наш проект призван сделать доступным освоение технических компетенций будущего для детей из сел и деревень, - говорит Андрей Уваров.В рамках проекта 50 педагогов смогут пройти обучение по курсу, чтобы затем преподавать основы робототехники в детских садах и школах.На выделенные средства закупят ноутбуки и 50 комплектов робототехники для детей младшего возраста и школьников. Финальным этапом проекта станет открытое первенство по робототехнике в Можге.Кстати, это уже второй грант, который выигрывает команда Андрея Уварова. Прошлый был реализован в 2019 году и также был связан с техническим творчеством.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Крещенские купания отменили в одном из городов Удмуртии из-за сильных морозовКарта распространения коронавируса на 18 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.