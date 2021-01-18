В Глазове отменили крещенские купания. Причиной называют сильные морозы, которые стукнули ночью. Там столбик термометра упал до -30 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.Чтобы избежать обморожений среди населения, было решено не делать купель на городском пляже. Кроме того, отмечается, что все места подхода к воде будут патрулироваться сотрудниками полиции для сохранения безопасности граждан.- Глазовчане, пожалуйста, не выходите купаться в мороз, не рискуйте своим здоровьем и жизнью! - пишут в сообщении.Напомним, в Ижевске крещенские купания пройдут 18 и 19 января. Купели организуют вблизи Поисково-спасательной службы на ул. Береговой и на Южной набережной. Также там установят теплые палатки для переодевания. При этом будут соблюдены все меры по профилактике распространения COVID-19.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Драка между молодыми людьми в кафе Ижевска закончилась смертью одного из нихКарта распространения коронавируса на 18 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.