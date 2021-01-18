Власти Ижевска опубликовали на сайте города документ, в котором говорится о появлении трех новых дорожных знаков на улицах города, которые будет запрещать остановку.Так, первый из них появится по ул. Вадима Сивкова, напротив кинотеатра «Россия». Там установят знак «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» (06:00-09:00) и «Работает эвакуатор».Еще два точно таких же дорожных ограничения появятся на ул. Кузебая Герда и при выезде на переулок Северный от дома №296 по ул. Удмуртской в Ижевске.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Студент из Удмуртии выиграл 2 миллиона рублей на открытие «Мобильной школы робототехники»Крещенские купания отменили в одном из городов Удмуртии из-за сильных морозовСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.