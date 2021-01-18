В Ижевске задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве своего знакомого. Сейчас в рамках уголовного расследования готовятся материалы для предъявления ему обвинений. В том числе обращение в суд для заключения его под стражу. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.Следователям удалось установить, что вечером 17 января 2021 года к обвиняемому в гости пришел 44-летний знакомый. Мужчина распивали спиртное. Между ними произошел конфликт. Причиной называют тот факт, что обвиняемому не понравилось, что его знакомый отпустил бороду.Якобы из-за этого началась драка и хозяин квартиры ударил своего знакомого ножом прямо в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался через несколько часов в больнице.Сотрудники правоохранительных органов уже осмотрели место преступления, допросили свидетелей. Сейчас назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пассажир легковушки умер от столкновения с КамАЗом в ИжевскеЗнак «Остановка запрещена» появится около кинотеатра «Россия» в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.