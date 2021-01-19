23-летний житель Воткинска подозревается в грабеже, который произошел на трассе Ижевск-Воткинск. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.Молодой человек находясь в состоянии алкогольного опьянения вызвал такси из Воткинска в Ижевск. В пути он заметил автомобиль, припаркованный на обочине. Подозреваемый попросил таксиста остановится, после чего подошел к другой машине и начал требовать у 28-летнего мужчины, который находился внутри деньги и телефон. Потерпевший отказался, после чего житель Воткинска начал избивать его, затем украл деньги, телефон, водительское удостоверение и ключи от автомобиля. После чего просто сел в такси и скрылся с места.Его задержали по горячим следам. Удалось установить, что подозреваемый уже был судим ранее. Сейчас он находится в изоляторе. Против него возбудили уголовное дело, и, если его вина будет доказана, ему грозит срок до 7 лет лишения свободы.Имущество вернули владельцу.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Пассажир легковушки умер от столкновения с КамАЗом в ИжевскеБорода стала причиной убийства: подозреваемого задержали в Ижевске