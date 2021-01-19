Доброе утро, Ижевск! На календаре 19 января, вторник. В минувшую ночь православный мир праздновал «Крещение Господня», и в нашем городе были организованы крещенские купания. Не испугала людей и температура, которая опустилась ночью до -28 градусов. О том, какая погода ждет нас сегодня, расскажем прямо сейчас.По данным Яндекс.Погоды, 19 января в Ижевске будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем и вечером будет примерно одинаковой и составит −22°…−18°. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 3,7 м/с.Началась фаза растущей луны. Световой день продлится 7 часов 39 минут. Солнце уйдет за горизонт в 16:27.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Массовая вакцинация от коронавируса началась в УдмуртииНазвали самые популярные имена для детей в Удмуртии за 2020 год